Langzaam maar zeker stapt Japan af van de floppydisk: 'Mensen zijn eraan vastgeroest'

In een pakhuis verborgen in de bergen achter Mount Fuji staan torenhoge opslagkasten met oude computers. "We verkopen deze veel aan fabrieken, medische instellingen en aan overheidsinstanties," vertelt Tomoharu Iguchi, de eigenaar van PC Mishima, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop en reparatie van PC-98 computers. Hij loopt langs de stellingen waar verschillende modellen opgestapeld liggen. "Ze hebben allemaal een floppydrive. Die mag niet ontbreken," vervolgt Iguchi. "Daar vragen de meeste klanten om."

Japan staat bekend om zijn hypermoderne technologie. Daarom was het een verrassing dat de overheid dit jaar pas aankondigde te willen stoppen met het gebruiken van floppy disks in officiële procedures. Meer dan duizend administratieve protocollen maakten nog gebruik van deze plastic schijfjes met een inhoud van 1.4 megabyte.

"Dat is misschien net genoeg opslagruimte om een foto van je smartphone op te slaan," vertelt Yo Ishigaki, hoogleraar aan de Nationale Universiteit voor Electrocommunicatie in Tokio. "Maar mensen zijn eraan vastgeroest."

Oud, maar veilig en betrouwbaar

Vergrijzing speelt een grote rol bij het vasthouden aan verouderde technologie. "De meeste klanten zijn werkende mensen die al ouder zijn dan 60. Sommige zijn al in de 70 of 80. Die kunnen deze computers niet meer loslaten," vertelt Iguchi. "Ze zijn eraan gewend. Voor hen is het als werken met pen en papier." Tegelijk is het de oudere generatie die beslist welke technologie gebruikt wordt in grote organisaties. Van overstappen op nieuwe systemen is dus lange tijd geen sprake geweest.

Veiligheid is ook een belangrijke factor. "Floppies zijn uitgevonden voordat we last kregen van computervirussen," vertelt Ishigaki. "Dus gebruikers ervaren simpelweg geen problemen ermee." Daarbovenop zijn de oude computers simpel in vergelijking met moderne modellen. Dat maakt de levensduur lang en het onderhoud makkelijk. "Wij maken de binnenkant schoon en verversen de olie in de drives," legt Iguchi uit terwijl hij een computer openschroeft. "Dat kunnen we snel doen."