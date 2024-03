Geduld Washington raakt op, draait Amerika Israël de duimschroeven aan?

Volgens Wezeman blijkt uit data dat er ook in 2023 grote hoeveelheden wapens zijn besteld. Het gaat onder meer om 25 F-35- en 25 F-15-straaljagers, geleide bommen, terreinwagens, anti-tankraketten en Apache-gevechtshelikopters. Wezeman: "Israël kan gewoonweg niet zonder de wapens en de militaire en financiële hulp van de Verenigde Staten."

'Geen ruimte voor debat'

Maar er zijn geruchten dat de er sinds kort minder wapens richting Israël gaan, zegt Wezeman. "De Amerikanen houden hun mond stijf dicht, maar het is wel duidelijk de Biden-regering de aanpak van Israël in Gaza, met zoveel burgerslachtoffres, niet echt willen. Dat past gewoon niet binnen moderne oorlogsvoering en ook de binnenlandse opinie heeft daar problemen mee."

Josh Paul was namens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor wapenleveranties aan bondgenoten als Israël. Tot kort na het uitbreken van het conflict tussen Israël en Hamas, want toen nam hij ontslag. "Omdat de geleverde wapens van de VS niet gebruikt zouden moeten worden om duizenden burgers te doden. Toen ik probeerde deze zorgen te uiten, was er geen interesse in dat gesprek, er was geen ruimte voor debat. Nu werk ik tenminste niet meer mee aan aan de dood van duizenden Palestijnse burgers."

De meeste bommen die op Gaza zijn gevallen, zijn Amerikaanse bommen, zegt Paul. "We hebben hierin een enorme mate van schuld, maar ook een enorme invloed." Al denkt hij niet dat zijn land de wapenleveranties aan Israél zal opschorten. "Zeker niet zolang dit conflict aan de gang is. Het is lang geleden dat de Verenigde Staten z'n invloed gebruikte om Israël onder druk te zetten."

Internationale orde

Paul vindt dat zijn land niet langer partij zou moeten kiezen. Er bestaat volgens hem geen militaire oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. "Voor de lange termijn is dit enorm schadelijk voor de VS. Voor de op regels gebaseerde internationale orde", zegt hij. "Schadelijk voor het vermogen van de VS om bondgenoten en partners over de hele wereld te verzamelen. Partners voor zaken waarin we geloven, zoals de verdediging van Oekraïne en onze relaties in het Midden-Oosten."

Biden noemde een Israëlische aanval op Rafah in een tv-interview vorig weekend nog een 'rode lijn'. Was dat volgens Paul dan geen hint dat een aanval toch gevolgen zal hebben voor de Amerikaanse wapenleveranties? "Op het moment dat Israël Rafah toch aanvalt, is het echt te laat om gebruik te maken van dat drukmiddel."