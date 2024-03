Real Madrid-doelman Courtois in tranen: opnieuw zware knieblessure

Net nu zijn rentree aanstaande leek, heeft Thibaut Courtois opnieuw een blessure opgelopen. Real Madrid meldt dat Belgische doelman op de training een scheur in de meniscus van zijn rechterknie heeft opgelopen, waardoor hij minimaal anderhalve maand niet inzetbaar is. Spaanse media berichten dat Courtois in tranen het trainingscentrum in Valdebebas verliet.

Het is de tweede fysieke tegenslag voor Courtois dit seizoen. Augustus vorig jaar liep hij een zware knieblessure op, waardoor hij dit seizoen nog niet aan spelen toe kwam. Het was de bedoeling dat de 31-jarige keeper volgende maand terug zou keren in het doel van de koploper van La Liga. Dat lijkt nu uitgesloten.

Afmelding voor EK

In december meldde Courtois zich bij de Belgische bondscoach Domenico Tedesco af voor het EK voetbal van komende zomer. Als reden gaf hij op er de voorkeur aan te geven zijn knie verder te laten herstellen.

Courtois en Tedesco onderhouden een moeizame relatie sinds Tedesco vorig jaar besloot de aanvoerdersband bij de 'Rode Duivels' van Courtois over te geven aan Kevin De Bruyne.