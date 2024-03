Grote anti-drugsoperatie in Marseille, Macron brengt verrassingsbezoek

De Franse president Macron is vanochtend voor een verrassingsbezoek aangekomen in Marseille. Ook drie ministers reisden af naar de stad in het zuiden van het land. Ze willen ter plekke kijken hoe de aanpak van de drugscriminaliteit verloopt.

Sinds gisteren is er een enorme politiemacht op de been. Er worden invallen gedaan, verdovende middelen en wapens zijn in beslag genomen, een aantal mensen is opgepakt.

De grote schoonmaak

"We zijn een ongekende operatie begonnen om de drugshandel een halt toe te roepen", schreef Macron op X. De operatie ('Grote Schoonmaak'), zal enkele weken duren. "We gaan netwerken van dealers vernietigen en degenen verjagen die het leven voor de bewoners daar onmogelijk maken."

Speciale eenheden met kogelwerende vesten, bivakmutsen en automatische wapens werden gisteren voor het eerst massaal de stad ingestuurd. "Een drugshond onderzoekt een appartement en een elektriciteitskast. In een parkeergarage zijn door de oproerpolitie verdachte auto's opengebroken met een breekijzer. Hasj, cocaïne: van alles wordt in beslag genomen'', schreef dagblad Le Figaro dat meeliep met de politie.

Alleen al gisteren kwamen er 750 agenten in actie in vijf drugswijken van Marseille. Volgens Le Figaro is de operatie de afgelopen zes maanden in alle stilte voorbereid.

Narcostad Marseille

'Grote Schoonmaak' richt zich overigens niet alleen op Marseille, maar op alle Franse steden waar drugsdealers actief zijn en overlast veroorzaken. De autoriteiten willen zo'n 4000 agenten per week inzetten om verspreid over Frankrijk drugsnetwerken te ontmantelen. Marseille wordt in Frankrijk gezien als 'narcostad nummer 1.

Onlangs luidde justitie-topvrouw Isabelle Fort nog de noodklok over de zware drugscriminaliteit. "We zijn de oorlog tegen drugshandelaren in Marseille aan het verliezen'', zei ze op een hoorzitting van de Franse Senaat.

Vorig jaar raakten 188 mensen gewond en werden 49 mensen gedood bij afrekeningen in het criminele drugscircuit. Dat was een historisch dieptepunt.

In de meeste gevallen was er sprake van koelbloedige liquidaties, midden op straat, steeds volgens hetzelfde scenario. Een auto komt aanrijden, de moordenaars stappen uit en openen met kalasjnikovs het vuur op een dealer van een concurrerende bende.

Dat gebeurde afgelopen jaar niet meer alleen in de drugswijken zelf, maar ook in het drukke stadscentrum, midden op straat.

Het heft weer in handen van de overheid

De afgelopen weken werd al een serie aanhoudingen verricht onder de leden van de twee grootste rivaliserende bendes. Afgelopen weekend werden tien leden van 'DZ Mafia' aangeklaagd wegens moord. Kort daarvoor was de leider van drugsbende 'Yoda' opgepakt in Marokko.

Met de invallen die deze week zijn begonnen moet ook de handel ter plekke in Marseille een halt worden toegeroepen. "We willen een signaal afgeven", zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Een signaal aan de Fransen maar ook aan de dealers zelf: de overheid neemt het heft weer in eigen hand."