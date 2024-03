Pogacar begint bergrit met vreemde vlucht en slaat slag op besneeuwde slotklim

Die actie deed veel wenkbrauwen fronsen, maar bleek later om een speciale nijpende reden te zijn. Pogacar werd namelijk gesignaleerd in het riet, waar hij blijkbaar dringend zijn behoefte had gedaan.

Voor de rit moest de ploeggenoot van Pogacar, de Australiër Jay Vine - die gisteren al op ruim een kwartier werd gezet - opgeven met maagklachten.

Ook Bart Lemmen (Visma-Lease A Bike) kwam niet meer aan de start: de oud-militair brak gisteren zijn sleutelbeen bij een valpartij.

Dichtbij en ver weg

Terwijl Pogacar zijn sanitaire stop maakte, reden zes avonturiers al met een voorsprong van ruim zes minuten op kop. Alex Jaime (Kern Pharma), een van de drie Spanjaarden in de kopgroep, had een speciale reden om in de aanval te gaan: hij passeerde onderweg namelijk zijn huis in Sarria de Ter.

Dat gold zeker niet voor Jambaljamts Sainbayar. De eerste Mongoolse renner in de WorldTour, rijdend voor het Spaanse Burgos-BH, gaf in ieder geval zijn visitekaartje af.