Justitie eist 7 jaar cel en tbs in sextortionzaak Gianni de W.

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging tegen Gianni de W. (25), de man die verdacht wordt van online misbruik van dertig meisjes en vrouwen. "Hij is geen moment gestopt met het maken van slachtoffers", zei de officier van justitie in de rechtbank in Breda.

De W. werd op sociale media vrienden met ten minste 28 meisjes en twee jonge vrouwen die naaktfoto's en seksvideo's naar hem stuurden. De W. beloofde hen te betalen, maar deed dat nooit. Als ze ermee stopten, dreigde De W. de beelden online te zetten. Hij zou in totaal 172 slachtoffers hebben gemaakt, maar slechts deze dertig deden aangifte of een melding.

Volgens gedragsdeskundigen is De W. verminderd toerekeningsvatbaar. Uit onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat hij met een lichte autismespectrumstoornis kampt en antisociale trekken en een seksuele afwijking heeft.

De W. heeft bekend en spijt betuigd. De behandeling van de zaak gaat morgen verder. De rechtbank doet op 8 mei uitspraak.