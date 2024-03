Tweede Kamer wil dat minister zorgt dat luchtalarm blijft bestaan

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid met een plan komt om het luchtalarmeringssysteem in de lucht te houden.

Voor de volgende test van het luchtalarm, altijd op de eerste maandag van de maand, moet de minister vertellen hoe zij dit gaat aanpakken, grapte initiatiefnemer Joost Eerdmans (JA21). "Nee hoor, ik snap natuurlijk dat dat niet haalbaar is, maar voor de zomer moet het wel lukken."

Yesilgöz kondigde begin deze maand aan de sirene af te willen schaffen. Volgens de minister biedt die tegenwoordig nauwelijks nog voordelen. Uit onderzoek blijkt dat het geluidssignaal minder mensen bereikt dan de mobiele meldingen van NL-Alert.

Twee keer ingezet

Verschillende veiligheidsrisico's uitten meteen hun zorgen en bezwaren. "Voor een regio met een hoog risicoprofiel vind ik het zelfs onverantwoord", zegt Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In de afgelopen vijf jaar werd het alarm maar twee keer ingezet bij een noodsituatie, allebei in Zuid-Limburg: een keer vanwege de overstromingen in 2021 en een keer vanwege giftige stoffen die vrijkwamen op industrieterrein Chemelot in 2019. De voorstanders willen de sirenes achter de hand houden als alternatief voor NL-Alert.