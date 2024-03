Directeur Fiorentina overleden na hartstilstand kort voor Atalanta-Fiorentina

Giuseppe Barone is op 57-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Milaan. De algemeen directeur van Fiorentina kreeg zondag kort voor de competitiewedstrijd tussen Atalanta en Fiorentina in de Italiaanse Serie A een hartstilstand, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht.

"Hij was een boegbeeld, een persoon die de recente geschiedenis van de club heeft getekend en die nooit vergeten zal worden", laat de Italiaanse club weten op de website.

De in Italië geboren Barone groeide op in Brooklyn, New York. Aan die periode dankt Barone de naam Joe, waarmee hij door het leven ging. Na bij een bank en in de mediawereld te hebben gewerkt werd hij in 2017 vice-president van voetbalclub New York Cosmos, dat in 2010 een herstart had gemaakt nadat de ooit grote Amerikaanse club in 1985 ter ziele was gegaan.

Sinds 2019 was Barone algemeen directeur van Fiorentina.