EU wil wapens en munitie voor Oekraïne met Russische rente financieren

De Europese Commissie wil de rente op bevroren Russische banktegoeden gebruiken om Oekraïne van wapens en munitie te voorzien. Dat staat in een plan dat EU-buitenlandchef Borrell donderdag aan Europese regeringsleiders voorlegt. De meeste ministers van Buitenlandse Zaken hebben het plan al goedgekeurd. Ook is de Europese Centrale Bank geraadpleegd, zegt Borrell.

Rusland heeft bij Europese geldinstellingen ongeveer 200 miljard euro uitstaan. Het land kan daar niet bij omdat de EU deze rekeningen heeft bevroren, als sanctie voor de door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne. De banktegoeden leveren zo'n 3 miljard euro per jaar aan rente op. "Het is niet extreem veel, maar ook niet te verwaarlozen", zei Borrell. "De Russen zullen er niet blij mee zijn."

Speciaal fonds

Een kleine groep EU-lidstaten wil de aankoop van wapens voor Oekraïne niet steunen. Daarom gaat niet alles, maar 90 procent van de renteopbrengsten naar een speciaal fonds: de Europese Vredesfaciliteit (EPF). Daaruit kunnen landen die wel leveranties van wapens en munitie steunen een vergoeding ontvangen.

De andere 10 procent gaat naar een potje waaruit investeringen in de Oekraïense defensie-industrie worden gedaan. Lidstaten die tegen het sturen van wapens zijn, kunnen dan zeggen dat ze dat ook niet doen, zegt Borrell.

Oekraïne kampt met een ernstig wapen- en vooral munitietekort. De VS en EU zijn om uiteenlopende redenen niet in staat dat tekort voldoende in te lopen. EU-landen kijken daarom of ze bij de defensie-industrie in andere landen kunnen aankloppen.