Davis Cup-team stuit opnieuw op Sinners Italië, maar ook op België en Brazilië

Nederland werkt de groepsfase van 10 tot en met 15 september af in de Italiaanse stad Bologna. De beste twee plaatsen zich voor de knock-outfase, die van 19 tot en met 24 november in het Spaanse Malaga wordt afgewerkt.

Haarhuis ziet kansen

Captain Paul Haarhuis: "We zitten in een sterke poule met titelverdediger Italië. België heeft met Goffin en Bergs twee sterke spelers en een sterk dubbel. Bij Brazilië treffen we in Seyboth Wild en Monteiro twee jongens die qua sterkte vergelijkbaar zijn met de Belgen. Het wordt pittig, maar we hebben absoluut kansen om bij de eerste twee te eindigen."

Onder leiding van Haarhuis won Nederland in februari in Groningen van Zwitserland en daarmee plaatste het zich voor de finaleronde.