Kamer stemt nu tegen plannen voor natuurlijk gedrag veedieren, PVV draait

Ouwehand was zeer verbolgen over de uitslag van de stemming. Ze wees erop dat het oorspronkelijke plan in 2021 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer is aangenomen, maar nu dus wordt teruggedraaid. "De dieren worden voor de bus gegooid", zei Ouwehand. "Maar we laten het er niet bij zitten."

Ze kondigde aan dat ze haar voorstel nu gaat omzetten in een initiatiefwet, die later in de Kamer behandeld moet gaan worden. "Om voor eens en voor altijd een eind te maken aan hartverscheurende bio-industrie."

Doel nu 2040

Een voorstel van D66 en VVD, dat iets verder gaat dan de plannen van Adema, haalde het wel. In dat voorstel wordt geregeld dat er "geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen". Ook de PVV stemde voor dat plan.

Die doelen voor dierenwelzijn moeten in 2040 gehaald worden, staat in het aangenomen voorstel. De politiek kan samen met de sector afspreken hoe dat er precies uit gaat zien.