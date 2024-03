Fors lagere straf in hoger beroep rond dood Orlando Boldewijn

Het gerechtshof in Den Haag heeft de 33-jarige Roy B. veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien weken voor het niet verlenen van noodhulp aan de 17-jarige Orlando Boldewijn. De straf in hoger beroep valt een stuk lager uit dan de straf die de rechtbank in 2020 oplegde. Toen werd B. veroordeeld tot 44 maanden in de cel.

De verdachte ging daarop in hoger beroep, maar beriep zich tijdens het proces op zijn zwijgrecht. In het hoger beroep eiste het OM weer 3,5 jaar cel voor mishandeling met de dood tot gevolg. Volgens het hof kon dat niet bewezen worden.

Ponton

Boldewijn verdronk in februari 2018 in de buurt van het ponton waar B. op woonde in de wijk Ypenburg in Den Haag. De twee hadden elkaar die avond ontmoet voor een betaalde seksdate. B. zou het slachtoffer kort voor middernacht op het vasteland hebben afgezet.

Daarna zou hij zijn teruggevaren en zou Boldewijn de laatste trein naar huis pakken. Acht dagen later werd het lichaam van Boldewijn teruggevonden door duikers, in de buurt van de woning van B. Het is nog altijd onbekend hoe hij in het water was beland.

Koud water

Het is wel bekend dat B. het slachtoffer in het water heeft zien spartelen en hem om hulp heeft horen roepen, schrijft Omroep West. Daar heeft B. toen niets mee gedaan. Het Openbaar Ministerie vond daarom dat hij zich schuldig had gemaakt aan mishandeling met de dood tot gevolg. Het hof ziet daarentegen geen bewijs dat B. heeft bijgedragen aan het te water raken van Boldewijn.

Bovendien staat het volgens het gerechtshof niet vast of B. had kunnen voorkomen dat Boldewijn zou verdrinken. Door het ijskoude water waren de overlevingskansen klein. "Gelet op de temperatuur van het water kon niet van de verdachte worden gevergd dat hij in het water zou springen om de jongen te redden", zo stelt het hof.

'Onvoldoende'

B. had de hulpdiensten moeten bellen toen hij zag dat het slachtoffer dreigde te verdrinken, zegt het hof. "Dat heeft hij om onduidelijke redenen niet gedaan." De maximale gevangenisstraf voor het niet inschakelen van hulpdiensten is twaalf weken. Die straf valt voor B. wat lager uit, omdat B. door bedreigingen moest verhuizen en omdat het proces lang heeft geduurd.

De moeder van het slachtoffer laat via haar advocaat weten dat de opgelegde straf "onvoldoende recht doet aan de zaak".