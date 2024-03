Brit krijgt meer dan een jaar celstraf voor sturen dickpics

In Engeland is een man van 39 veroordeeld tot 66 weken celstraf voor het sturen van dickpics naar een 15-jarig meisje en een volwassen vrouw.

Het is de eerste Brit die hiervoor veroordeeld wordt sinds 'cyberflashing', het sturen van een ongevraagde naaktfoto, in 2023 in Engeland illegaal werd.

De volwassen vrouw maakte een screenshot van de foto en stuurde die dezelfde dag nog naar de politie. De man werd opgepakt en gaf in februari in de rechtbank toe dat hij de twee naaktfoto's heeft gestuurd. Hij werd veroordeeld en kreeg vandaag zijn straf te horen.

De man was al eerder veroordeeld voor seksuele handelingen met een minderjarige en blijft tot 2033 geregistreerd staan als zedendelinquent.