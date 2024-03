Podcast De Dag: de eindeloze zaak Bouterse

Drie maanden geleden, op woensdag 20 december, veroordeelde het Surinaamse Hof van Justitie oud-legerleider en oud-president Desi Bouterse tot 20 jaar cel. Het hof acht hem - samen met anderen - verantwoordelijk voor de decembermoorden van 1982, waarbij 15 tegenstanders van zijn militaire regime werden geëxecuteerd.

Het was een enorme opluchting voor de nabestaanden, en het leek het einde van een rechtszaak die 16 jaar duurde. Maar Bouterse is dan wel veroordeeld, hij zit nog steeds niet in de gevangenis. Hij gaf zich niet over en hij is onvindbaar.

En ook in de rechtbank blijkt het boek toch nog niet gesloten. Advocaten van Bouterse proberen alsnog het vonnis ongeldig te laten verklaren. Morgen doet het Hof van Justitie in Paramaribo daar uitspraak over.

Advocaat Gerard Spong is al die jaren nauw betrokken geweest bij de nabestaanden van de decembermoorden, in hun strijd voor gerechtigheid. Hij was ook adviseur van de Surinaamse regering hierover. In de podcast vertelt hij hoe dit proces, dat afgesloten leek, toch nog een staartje krijgt. Hij vertelt waarom Bouterse niet is opgepakt en we horen hoe dit de Surinaamse samenleving verdeelt.

