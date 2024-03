Braziliaanse oud-president Bolsonaro aangeklaagd voor sjoemelen met vaccinatiebewijs

Oud-president Bolsonaro van Brazilië wordt beschuldigd van sjoemelen met vaccinatiebewijzen voor covid-19. Hij is tegen inenting, is naar eigen zeggen ook niet gevaccineerd, maar hij zou wel hebben gezorgd dat hij een vals vaccinatiebewijs heeft gekregen. Ook een voormalige medewerker van Bolsonaro is aangeklaagd in deze zaak.

Bolsonaro wordt ervan beticht dat hij valse gegevens heeft laten invoeren in het landelijke registratiesysteem voor coronavaccinaties. Hij zou zijn ingeënt in Sao Paulo in juni 2021, maar op dat moment was hij helemaal niet in de stad. De oud-president, die ten tijde van de coronapandemie aan de macht was in Brazilië, heeft de ernst van covid-19 altijd openlijk in twijfel getrokken.

Hij was een verklaard tegenstander van vaccineren en afstand houden, en beweerde dat het omstreden anti-malariamiddel hydroxychloroquine volstond om een besmetting te voorkomen. Volgens critici is hij daardoor verantwoordelijk voor de dood van duizenden Brazilianen.

Nooit ingeënt

Tegenover persbureau Reuters verklaart Bolsonaro desgevraagd dat hij onschuldig is en dat hij zich inderdaad nooit heeft laten inenten tegen het coronavirus. "Het onderzoek is selectief", stelt hij. "Ik blijf er rustig onder, ik ben niemand verantwoording schuldig."

Op de wereldwijde lijst van landen die het zwaarst zijn getroffen door covid-19 staat Brazilië op de vijfde plaats. In de pandemie zijn er zo'n 710.000 mensen bezweken aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

Arresteren

De kwestie met de vervalste vaccinatiebewijzen is trouwens niet de enige reden dat de Braziliaanse justitie Bolsonaro op de korrel heeft. Vorige maand werd zijn paspoort ingenomen omdat er een onderzoek loopt naar zijn pogingen om ondanks zijn verkiezingsnederlaag in oktober 2022 aan de macht te blijven en een staatsgreep te plegen.

Die verkiezingen werden gewonnen door de huidige president Lula, maar Bolsonaro wilde zijn nederlaag niet erkennen. Afgelopen weekend bleek dat de toenmalige bevelhebbers van het leger en de luchtmacht tegenover de politie hebben verklaard dat Bolsonaro inderdaad weigerde de macht op te geven. Ze zouden hem hebben willen arresteren als hij echt niet was afgetreden.

Machtsmisbruik

Een week na de installatie van Lula braken in de hoofdstad Brasilia hevige rellen uit bij een poging van Bolsonaro's aanhang om het parlement te bestormen.

Bolsonaro is tot 2030 uitgesloten van het presidentschap omdat hij twee keer is veroordeeld voor machtsmisbruik, maar bij een deel van de bevolking is hij nog altijd populair. Hij spreekt tegen dat er in 2022 sprake is geweest van een staatsgreep.