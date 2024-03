Coach Westerlo twee dagen na veelbesproken salonremise ontslagen

Westerlo kwam op 1-0, waarna Genk rood kreeg, maar wel gelijkmaakte. In het slot van het duel lieten beide teams het er dus bij zitten.

Dat was vanuit het perspectief van Westerlo een opvallende beslissing, want door de tussenstanden op de andere velden had de thuisploeg best wat meer risico kunnen nemen. "Het is niet de ideale afsluiter van de wedstrijd", zei De Mil kort na de wedstrijd. "Die moeten we maar gewoon vergeten."

Vanuit de directie van Westerlo werd er maandag afkeurend gereageerd. "Westerlo distantieert zich volledig van de manier waarop de wedstrijd tijdens de laatste vijf minuten is verlopen. Feiten waarop de club geen enkele invloed had."