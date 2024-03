Maatsen zet grote stappen bij Dortmund: 'Ik denk zelf dat ik bij Oranje hoor'

Er is rond deze interlandperiode nog geen contact geweest tussen hem en bondscoach Ronald Koeman, laat Maatsen weten.

EK in vizier?

Voorlopig richt hij zich op Jong Oranje. Ondertussen blijft Maatsen hopen op een plekje in de EK-selectie deze zomer. "Dat is een jongensdroom, maar je moet realistisch blijven. We gaan het allemaal wel zien."

Eerst wachten deze interlandperiode twee interlands met Jong Oranje. Te beginnen aanstaande donderdag een oefenduel met Jong Noorwegen, vier dagen later volgt het EK-kwalificatieduel tegen Moldavië.

"Leuke potjes, die we beide moeten zien te winnen. We willen nog steeds ongeslagen blijven en daar gaan we voor."