Maatsen (Jong Oranje) zet grote stappen bij Dortmund: 'Ik denk dat ik bij Oranje hoor'

Het leven van een profvoetballer voltrekt zich vaak in de hoogste versnelling. Ian Maatsen kan er sinds kort over meepraten.

De linksback versloeg met Borussia Dortmund vorige week PSV in de achtste finales van de Champions League. Amper een week later zit hij in een lentezonnetje op een terras in Zeist en wachten er interlands met Jong Oranje.

"Je komt hier nu weer een beetje tot rust. Je stapt even uit het dagelijkse ritme van je club, waar je toch vaak moet trainen en veel moet reizen. Al moeten we er hier natuurlijk straks ook gewoon weer staan in de aankomende twee wedstrijden", vertelt de back.

"Tegelijkertijd is het ook speciaal om weer voor je land uit te komen. Het is fijn om de jongens weer te zien."

Basisplaats

In twee maanden tijd is er veel veranderd in de loopbaan van de 22-jarige Maatsen. Hij verkaste in januari op huurbasis van Chelsea naar Borussia Dortmund. Waar hij het in Engeland vooral van invalbeurten moest hebben, staat hij bij Dortmund steevast in de basis.

"Ik wilde een goede stap maken om meer wedstrijdminuten te maken, en dat is goed gelukt. Soms sta ik niet echt stil in het moment, maar je kan wel zeggen dat het als een sneltrein gaat op dit moment."