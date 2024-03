Gerechtshof: water afsluiten bij kinderen mag niet zomaar

Bedrijven die het water afsluiten bij huishoudens met kinderen moeten er nog steeds voor zorgen dat er genoeg water beschikbaar is. De manier waarop dat nu gebeurt volstaat niet en is in strijd met kinderrechten, oordeelt het gerechtshof in Den Haag.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten hadden de zaak aangespannen. Aanvankelijk kregen zij van de rechtbank ongelijk, maar in het hoger beroep vandaag oordeelt het hof dat zowel de Staat als de waterbedrijven Dunea en PWN op dit moment onrechtmatig handelen.

Drinkwater wordt pas afgesloten als mensen na meerdere aanmaningen nog steeds niet betalen en pogingen om tot een betalingsregeling te komen, mislukken. Op moment dat het water wordt afgesloten, moet het waterbedrijf nu minimaal 3 liter water per persoon per dag beschikbaar stellen, bijvoorbeeld in jerrycans.

Maar die hoeveelheid ligt ver onder de hoeveelheid die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) nodig is om ernstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Mensen hebben volgens de WHO minimaal 50 tot 100 liter water per dag nodig. Bovendien gaan drinkwaterbedrijven nu niet actief na of er kinderen op het betreffende adres wonen.

'Geen gratis water'

De uitspraak betekent niet dat een waterbedrijf niemand meer mag afsluiten. "Het is niet zo dat de kraan per se open moet blijven", legt persrechter Rick van Coevorden uit. "Waterbedrijven moeten blijven zorgen dat er water is, en daarbij nu voldoen aan de WHO-norm. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf."

Ook wijst Van Coevorden op de kosten, die ook dan nog steeds voor rekening van de gebruiker komen. "Het is dus niet zo dat je nu ineens gratis water krijgt als je de rekeningen niet hebt betaald."

Betalingsproblemen of niet: volgens de rechter neemt dat niet weg dat (drink)water een primaire levensbehoefte is. Vooral kinderen hebben volgens het hof water nodig voor hun fysieke en mentale gezondheid. Daarom moeten waterbedrijven zich meer inspannen om kinderen van voldoende water te voorzien.