Gigantisch Brits vliegdekschip aangekomen in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam is een gigantisch Brits vliegdekschip aangekomen. De HMS Prince of Wales deed de afgelopen weken mee aan een grote NAVO-oefening en neemt de komende dagen pauze in Nederland.

Het schip is 280 meter lang en 70 meter breed en heeft plek voor 1600 bemanningsleden, 36 straaljagers en vier helikopters. De afgelopen weken deed het mee aan een NAVO-oefening in het noorden van Scandinavië.

Dat het vliegdekschip daar van de partij was, stond oorspronkelijk niet op de planning, schrijft Rijnmond. Eigenlijk zou het soortgelijke schip HMS Queen Elizabeth met de oefening meedoen. Maar omdat dat schip technische problemen bleek te hebben, moest de HMS Prince of Wales invallen. Nu de oefening voorbij is, blijft het schip de komende week in Rotterdam zodat de bemanning wat kan ontspannen, aldus de regionale omroep.

Heel imposant

Het schip trekt in de Rotterdamse haven veel bekijks. "Zo'n vliegdekschip is wel bijzonder, het gebeurt niet vaak dat zo'n oorlogsschip hier op de Maasvlakte is", zegt een hobbyfotograaf tegen Rijnmond. "Ik ben in 1965 zelf begonnen met varen in de haven van Rotterdam. Dat staat niet in vergelijking met wat hier nu gebeurt. De grootte van de schepen die hier tegenwoordig binnenkomen, dat is wel erg imposant."

"Dit was een fantastisch gezicht, heel imposant. Het gebeurt zelden dat een Brits marineschip de haven van Rotterdam aandoet", zegt een ander. "Dit maak je maar één keer in een lange tijd mee."

De oefening in Noord-Europa is onderdeel van een grotere exercitie, genaamd Steadfast Defender 24. Dat is verspreid over enkele maanden de grootste NAVO-oefening sinds het eind van de Koude Oorlog, met in totaal 90.000 militairen uit alle NAVO-lidstaten. Nederland doet mee met ruim 5000 militairen en twee marineschepen.