Vanavond op tv: Vaccinatieplicht kinderopvang • De band tussen VS en Israël • AI kan robots slimmer maken

Mag de kinderopvang straks ongevaccineerde kinderen weigeren?

De VVD diende vandaag een wetsvoorstel uit 2020 over vaccinatieplicht in de kinderopvang in. Dat zou betekenen dat de kinderopvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren, als de vaccinatiegraad te laag is. Het gebeurt naar aanleiding van recente gevallen van kinkhoest en rode hond.