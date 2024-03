Vanavond op tv: De band tussen VS en Israël • AI kan robots slimmer maken • Letland de-russificeert

Hoe verandert de band tussen Israël en VS?

Amerika steunt Israël in de oorlog tegen Hamas met bommen, granaten en andere wapens. Maar in de VS klinkt er ook steeds meer kritiek op die oorlog. Wat betekent dat voor de band tussen de twee landen? We bespreken het onder anderen met Amerika-correspondent Rudy Bouma.

Volg de laatste ontwikkelingen over de oorlog via het liveblog van de NOS: