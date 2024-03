Houd katten tijdens broedseizoen 's nachts binnen, adviseert gemeente Houten

De gemeente Houten roept inwoners op om hun katten de komende maanden 's nachts binnen te houden vanwege het broedseizoen. Volgens de gemeente zijn veel vogels al aan het broeden en zijn zij daardoor extra kwetsbaar.

Het verzoek is om katten in de periode tussen 15 april en 15 juni 's nachts binnen te houden. De oproep geldt in het bijzonder voor katteneigenaren die in de buurt van weidevogelgebieden wonen. Ook mensen met honden wordt geadviseerd om in die periode hun hond niet los te laten lopen rond mogelijke broedgebieden, meldt RTV Utrecht.

Daarnaast vraagt de gemeente voorzichtig te zijn met snoei- en maaiwerkzaamheden in de tuin. "Mensen, maar ook katten of loslopende honden, kunnen de broedende vogels verstoren. Hierdoor overleven minder kuikens."

'Huiskat lust ook graag een weidevogelkuiken'

Die oproep wordt gedeeld door de Vogelbescherming, die al langer een beroep doet op katteneigenaren. Op 15 maart is het broedseizoen officieel begonnen, maar volgens de Vogelbescherming broeden de meeste vogelsoorten in april en mei. Ook staan de weidevogels in Nederland onder druk.

"Wat veel mensen zich niet realiseren is dat ook de huiskat graag een weidevogelkuiken lust", aldus de Vogelbescherming. "En dat terwijl weidevogels sterfte door roofdieren zoals katten er niet bij kunnen hebben. Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten 's nachts kilometers afstruinen door weilanden. Het liefst vangen ze muizen, maar instinctief doden ze ook de weerloze kuikens."