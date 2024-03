Bron van PFOS-vervuiling in Haagse woonwijk was brandblusbedrijf

Ernstige PFOS-vervuiling van het water in de Haagse woonwijk Leidschenveen lijkt te zijn veroorzaakt door een bedrijf op een nabijgelegen bedrijventerrein dat brandblussers onderhoudt. Dat concludeert het Openbaar Ministerie in Den Haag, meldt onderzoeksprogramma Pointer.

De vervuiling is volgens het OM niet met opzet veroorzaakt, daarom wordt het bewuste bedrijf niet vervolgd. De PFOS die in een sloot is aangetroffen is daar terechtgekomen door een verkeerd aangesloten afvoer van een spoelbak waarin brandblussers worden gereinigd. In oudere apparaten kan PFOS zitten.

Het spoelwater had moeten worden afgevoerd naar het riool, maar in plaats daarvan ging het naar de regenpijp die via een put uitmondt in de sloot. Die sloot vormt de afscheiding tussen bedrijventerrein Forepark en de woonwijk.

"Zij hebben niet met opzet de sloot vervuild en hoewel de verkeerde aansluiting misschien eerder had kunnen worden ontdekt, is hun schuld daaraan niet zo zwaarwegend dat ze daarvoor (...) moeten worden vervolgd", schrijft de officier van justitie in een brief die in handen is van Pointer.

Geen verantwoordelijkheid

Vorige zomer was al duidelijk dat in de sloot de hoogste concentratie PFOS van heel Nederland was aangetroffen. Het niet-afbreekbare PFOS, dat kanker kan veroorzaken en het immuunsysteem kan aantasten, is een PFAS-soort. Dat zijn chemische stoffen die onder meer worden gebruikt bij het maken van water- en vetafstotende producten.

De gemeente Den Haag heeft vastgesteld dat er op het bedrijventerrein meer ondernemingen zijn die de waterafvoer niet op orde hebben. Later deze week moet er meer bekend worden over het aantal verkeerde aansluitingen en welke gevaarlijke stoffen mogelijk nog meer in het oppervlaktewater zijn terechtgekomen.

De gemeente zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de verkeerde aansluiting bij het brandblusbedrijf. De meting waarbij de hoge concentratie PFOS in de sloot is aangetroffen, is al in 2021 uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Delfland. Het ging om 180 nanogram PFOS per liter, ver boven de grenswaarde die het RIVM stelt voor veilig oppervlaktewater.

Fout

Het hoogheemraadschap probeerde toen ook de bron van de vervuiling te achterhalen, door monsters te nemen van putten op Forepark waarvandaan regenwater wordt afgevoerd.

Maar door een fout bij het verwerken van de meetresultaten werden er geen conclusies aan dat onderzoek verbonden. Aanvankelijk werd ook niet bekendgemaakt dat er zo'n hoge concentratie PFOS was gevonden. Het hoogheemraadschap erkende vorig jaar dat er fouten zijn gemaakt en meldde dat het onderzoek zou worden hervat.