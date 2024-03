Eis van 2,5 jaar cel in eerste proces over aanslagen op Vlaardingse loodgieter

Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen een 27-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij een reeks aanslagen op een loodgieter in Vlaardingen. Het gezin eist daarnaast een schadevergoeding van ruim 25.000 euro.

Het is het eerste proces over de bomaanslagen op de loodgieter. Het OM benadrukte dat het geweld tot veel gevoelens van onveiligheid en onzekerheid heeft geleid in de samenleving.

Volgens de aanklager is de man schuldig aan het medeplegen van de vernieling met een explosief en bedreiging. Hij zou de chauffeur zijn geweest voor de persoon die het explosief plaatste. Wie dat was, is onbekend gebleven. Wel is een minderjarige opgepakt die mogelijk als tussenpersoon fungeerde. Zijn zaak komt later deze week voor de rechter.

Auto van moeder

De man werd vorig jaar december aangehouden, kort na een explosie bij het huis van de loodgieter. Een getuige had het kenteken opgeschreven van een auto die wegreed bij de woning van de loodgieter. Het bleek de auto van de moeder van de verdachte.

Bij deze eerste zitting schetsten de aanklagers het bewijs tegen de man. Zo werd er bij hem thuis een vuurwerkbom gevonden. Daarnaast waren er camerabeelden van een ontmoeting in Maassluis waarop iets wordt uitgewisseld.

Ook werden er op zijn mobiel appjes met de minderjarige verdachte gevonden die wijzen op een betaling voor geleverde diensten. De verdachte zou 200 euro krijgen als chauffeur, de bommenlegger 300 euro. "Je verknalt dus letterlijk je toekomst voor een paar honderd euro", concludeerde de aanklager.

'Tunnelvisie'

De advocaat van de man zegt dat er sprake is van tunnelvisie bij het OM. Zo is er geen bewijs dat de verdachte op de plek van de aanslag was: op camerabeelden van de explosie is alleen een andere persoon te zien. De verdachte kan in de periode tussen de explosie en zijn arrestatie in de betrokken auto zijn gestapt.

Bovendien, redeneerde zij, gingen de explosies door na deze nacht, dus had de man zeker geen leidende rol bij de aanslagen. Dat er vuurwerk in zijn woning is aangetroffen, noemde de advocaat weinig verrassend in de aanloop naar oud en nieuw. Ze vroeg daarom om vrijspraak.

'Waarom?'

Sinds april vorig jaar waren er elf aanslagen met zwaar vuurwerk op de loodgieter: bij zijn bedrijfspand, zijn bedrijfsauto's en zijn woning. Over een motief is niets bekend. De politie heeft zes verdachten opgepakt.

Op de zitting maakte zijn echtgenote gebruik van haar spreekrecht om de angst van het gezin te beschrijven. "Mijn zoon van 7 zegt dat ik veel minder lach dan vroeger." Ze benadrukte dat niet alleen haar eigen gezin eronder lijdt, maar ook buurtbewoners, familie, vrienden en klasgenootjes. "Ons bestaan en dat van veel mensen om ons heen is veranderd in voor en na de gebeurtenis."

"We gaan zoveel mogelijk door met ons leven", las ze verder voor uit een verklaring, "maar de manier waarop wij in het leven staan is voorgoed veranderd. Hoe we ook ons best doen, in gedachten overheerst de vraag: waarom?"

Zwijgrecht

De rechter sprak van "indringende woorden". Ook de verdachte gaf een korte reactie: "Ik vind het heel erg voor ze." Verder zweeg de man grotendeels bij de rechter. "Ik heb er niks mee te maken en vanwege mijn eigen veiligheid beroep ik me op mijn zwijgrecht."

Over twee weken doet de rechter uitspraak.