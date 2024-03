VVD stoft oud plan af: ongevaccineerde kinderen uit opvang weren

De VVD wil dat de kinderopvang ongevaccineerde kinderen kan weigeren als de vaccinatiegraad te laag is. Naar aanleiding van recente gevallen van kinkhoest en mazelen stoft de partij een oud wetsvoorstel af.

VVD-Kamerlid Sophie Hermans spreekt op X haar zorgen uit over "kinderen met ziekten die we juist zo goed kunnen weren". "Informeren en voorlichten is de eerste stap. Wij zetten nu de volgende."

Hermans wil nog een keer kijken naar een wetsvoorstel uit 2020, midden in de coronatijd, dat de partij uiteindelijk nooit indiende. Wanneer de VVD het opgefriste plan indient, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk bij welke vaccinatiegraad de opvang een ongevaccineerd kind zou mogen weigeren.

'Geen vaccinatieplicht'

Het VVD-Kamerlid zegt dat ze het liefst zou zien dat alle ouders hun kinderen laten vaccineren. "Want je beschermt je eigen kind en anderen tegen ernstige ziekten en ik vind dat je de plicht hebt om kinderen op een kinderdagverblijf zo veilig mogelijk te laten zijn".

Ze benadrukt dat ze geen vaccinatieplicht wil introduceren. "Als je je niet wilt laten vaccineren, dan kan dat, maar als dat betekent dat de vaccinatiegraad daarmee gevaarlijk laag wordt, moeten we ingrijpen. Dan kan je kind niet naar de kinderopvang."

In 2018 kwam D66-Kamerlid Rens Raemakers al met een soortgelijk voorstel dat kinderopvangcentra de mogelijkheid gaf ongevaccineerde kinderen te weren. Die wet sneuvelde bijna vier jaar later in de Eerste Kamer na controverses over coronavaccinaties.

Vanmiddag spreekt de Tweede Kamer in het Vragenuur over "de gevaarlijk lage vaccinatiegraad". U kunt vanaf 14.00 uur live meekijken op NPO 1 en NPO Politiek en Nieuws.