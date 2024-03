Vrouwelijke BN's overwegen aangifte vanwege deepfake pornovideo's

Meerdere vrouwelijke bekende Nederlanders overwegen juridische stappen omdat zij zijn opgedoken in gemanipuleerde pornovideo's. Het AD ontdekte deze video's op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers.

Op dit platform staat volgens het AD een groot aantal pornovideo's waarin Nederlandse artiesten, tv-presentatrices, olympische sporters, (oud-)ministers, burgemeesters en leden van het Koninklijk Huis voorkomen. Het AD zegt de naam van het platform niet te noemen, "om de slachtoffers te beschermen".

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie noemt de video's "misselijkmakend" en roept slachtoffers op om aangifte te doen. Managers en woordvoerders van verschillende slachtoffers bevestigen aan de NOS dat zij aangifte hebben gedaan of dat zij juridische stappen overwegen. Vanwege de kwetsbaarheid van de slachtoffers noemt de NOS hun namen niet.

Aangifte doen

Bij de zogenoemde deepfake pornovideo's wordt een hoofd van een bekend persoon op een pornoactrice geplakt, die masturbeert of seks heeft. Op het betreffende platform krijgen gebruikers die het materiaal plaatsen het advies om anoniem te blijven. Dat is waarschijnlijk om vervolging te ontlopen, schrijft het AD. Als een video veel views krijgt, krijgen zij volgens de krant beter betaald.

Er zullen steeds meer neppornovideo's met BN'ers verschijnen als de overheid niets doet, waarschuwt advocaat Jelle Wieringa in het AD. Deepfake valt onder wraakporno en is dus strafbaar. Juristen adviseren slachtoffers in de krant om aangifte doen.

Na een aangifte kan het Openbaar Ministerie proberen om een website met pornomateriaal stil te leggen. Andere opties voor slachtoffers zijn volgens het AD een massaclaim starten, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of contact opnemen met de hostingbedrijven.

Welmoed Sijtsma

Eerder werd WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma slachtoffer van deepfake pornofilmpjes. Zij maakte hier een documentaireserie over op NPO 3, waarin ze op zoek ging naar de persoon die de neppornovideo's van haar maakte. Een 39-jarige man uit Amersfoort kreeg afgelopen november een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur.