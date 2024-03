Halep is vanaf vandaag weer tennisster; ze maakt rentree in Miami

Simona Halep maakt vanavond bij het prestigieuze toernooi van Miami haar rentree als tennisster.

De 32-jarige Roemeense was anderhalf jaar afwezig vanwege een dopingschorsing, maar die werd onlangs in hoger beroep van vier jaar teruggebracht tot negen maanden, waardoor ze nu weer wedstrijden kan spelen.

Wildcard

Voormalig nummer een van de wereld en tweevoudig grandslamkampioene Halep kreeg een wildcard van de toernooiorganisatie in Miami en werd in de eerste ronde gekoppeld aan de Spaanse Paula Badosa. Het wordt haar eerste wedstrijd sinds de US Open van 2022.

"Het voelt alsof ik nooit ben weggeweest", schreef Halep eerder deze week op Instagram bij trainingsbeelden van zichzelf in Miami.