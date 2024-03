Elf jaar cel voor Utrechtse arts die pasgeboren dochter ernstig ziek maakte

Een Utrechtse arts is veroordeeld tot elf jaar cel voor poging tot moord op haar pasgeboren dochtertje. De rechtbank acht bewezen dat de 37-jarige Sarah V. uit Bunnik haar dochtertje vergiftigde moedermelk toediende.

Het meisje werd in april 2020 te vroeg geboren en lag daarom in een couveuse in het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis. Volgens de rechtbank heeft V. haar gekolfde moedermelk, die zij bij het ziekenhuis afleverde, stelselmatig verdund en er de diarreeremmer loperamide aan toegevoegd. Dit leidde tot ernstige hartritmestoornissen bij het kind.

V., zelf arts, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Zij werd in januari 2021 gearresteerd en kwam na een maand onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank bepaalde dinsdag dat ze direct weer moest worden vastgezet, ter bescherming van haar kinderen en de samenleving, meldt RTV Utrecht.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. V. werd ook verdacht van het ernstig ziek maken van haar zoon, een paar jaar eerder, maar daarvoor is ze vrijgesproken.