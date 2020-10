UFC-vechter Noermagomedov behoudt wereldtitel en kondigt afscheid aan

UFC-vechter Chabib Noermagomedov heeft in Abu Dhabi zijn wereldtitel in het lichtgewicht met succes verdedigd. De Rus won in de tweede ronde door Justin Gaethje uit Amerika met een nekklem uit te schakelen.

Direct na afloop van het gevecht liet Noermagomedov, door velen gezien als een van de beste vechters ooit in zijn klasse, weten met pensioen te gaan. "Zonder mijn vader zal ik nooit meer terugkeren", vertelde een emotionele Noermagomedov, die zijn vader afgelopen zomer verloor door het coronavirus. Noermagomedov verloor geen van zijn 29 UFC-gevechten.