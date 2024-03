Trump krijgt borgsom van 454 miljoen dollar niet rond: 'Onmogelijke opdracht'

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is ervan overtuigd dat politieke tegenstanders eropuit zijn om hem te ruïneren. Omdat hij er gisteren niet in slaagde een borgsom van 454 miljoen dollar rond te krijgen loopt hij het risico dat het Openbaar Ministerie beslag legt op zijn bezittingen.

"Ik heb een prachtbedrijf opgebouwd", schrijft Trump in een bericht op zijn sociale medium Truth Social, "en die corrupte Joe Biden en zijn maniakale aanklagers proberen dat onterecht en illegaal van me af te pakken".

Advocaten van Trump gaven gisteren bij de rechter toe dat ze er niet in zijn geslaagd om iemand te vinden die zich garant wil stellen voor de borgsom die Trump moet betalen. Om in beroep te kunnen gaan tegen een boete van 454 miljoen dollar moet de oud-president eerst het volledige bedrag betalen. Een rechter veroordeelde Trump vorig maand tot dat bedrag omdat hij door fraude jarenlang zijn financiële situatie gunstiger voorspiegelde aan zakenpartners.

Geen geschikt onderpand

Volgens de advocaten heeft Trump aan dertig verschillende instanties gevraagd het geld voor te schieten. Allen weigerden dat, omdat ze in ruil alleen cash of waardepapieren zoals obligaties als onderpand accepteren. Trumps geld zit echter vooral in onroerend goed, zoals zijn flatgebouwen en golfbanen.

Trump noemt het gerechtelijk bevel daarom "een praktisch onmogelijke opdracht voor ieder bedrijf, zelfs als je zo succesvol bent als ik". Bovendien, stelt Trump, "de borgkantoren hebben nog nooit een borg van deze omvang gezien". "Zelfs al zouden ze het willen, dan zouden ze de middelen er niet voor hebben."

In zijn online bericht herhaalde Trump zijn bewering dat de vele rechtszaken tegen hem een heksenjacht zijn omdat hij aan een politieke comeback werkt. "Als ik niet in de race zou zijn, was dit nooit gebeurd."

Uitverkoop

Het team van Trump heeft nu een hogere rechter gevraagd de betaling uit te stellen tot het beroep tegen de boete is behandeld. Volgens hen is het onredelijk om Trump te vragen onroerend goed te verkopen om het bedrag rond te krijgen, omdat zo'n overhaaste verkoop onder hoge druk de prijs drukt. "Een uitverkoop" noemden ze die situatie.

Een eerder beroep tegen de betalingsverplichting werd door de rechter afgewezen. De aanklagers betoogden met succes dat er vanwege fluctuaties in Trumps vermogen geen garantie is dat hij kan uitbetalen als de boete gehandhaafd blijft. De overheid zou in dat geval veel geld kwijt zijn aan het innen van de boete.

Trump heeft nog tot aanstaande maandag om het geldbedrag bijeen te krijgen. Het is niet duidelijk of de aanklagers meteen over zullen gaan tot beslaglegging als hij die deadline mist. Ook is nog onduidelijk of de hogere rechter betaling aanhoudt zolang het beroep loopt.

Elke dag dat Trump niet betaalt, loopt het bedrag op met 112.000 dollar rente.