Oud-directeur Van der Kraan gaat naast FC Twente ook Vitesse adviseren

Paul van der Kraan gaat naast FC Twente ook Vitesse adviseren. De 70-jarige sportbestuurder begint aan die klus op 1 april, wanneer de huidige interim-directeur Peter Rovers ermee stopt.

Van der Kraan was van 2004 tot 2012 algemeen directeur bij Vitesse. Toen redde hij de club door een schuld van 27 miljoen euro weg te werken. Ook nu is de nood hoog in Arnhem.

Door financiële problemen is het voortbestaan van de club opnieuw in gevaar, terwijl ondertussen ook nog eens degradatie uit de eredivisie dreigt.

Overname

Onlangs keurde de KNVB de beoogde overname van de club door Coley Parry af. De Amerikaan kon volgens de voetbalbond geen duidelijk inzicht geven in de financiële huishouding van zijn bedrijf.

In de competitie staat Vitesse momenteel zeventiende. Het gat met nummer zestien RKC Waalwijk is met nog acht wedstrijden te gaan vijf punten.