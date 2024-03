Gezondheidsraad: fibromyalgie geeft chronische pijn en verdient erkenning

Fibromyalgie, een aandoening waarbij patiënten langdurig last hebben van pijn, stijfheid en vermoeidheid, moet erkend worden als gezondheidsprobleem. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De raad onderzocht op verzoek van het ministerie de stand van de wetenschap rond fibromyalgie, naar aanleiding van een burgerinitiatief dat bij de Tweede Kamer was ingediend.

Kenmerkend voor fibromyalgie is pijn in spieren, pezen en banden. Ook hebben patiënten last van stijfheid, vooral 's ochtends en na lang stilzitten. Daarnaast hebben ze vaak problemen met hun geheugen en emotionele klachten zoals stemmingswisselingen. De klachten en de ernst van de aandoening verschillen per patiënt en variëren over de tijd.

Grote invloed

Op basis van onderzoeken in meerdere delen van de wereld wordt geschat dat bijna 2 procent van de bevolking fibromyalgie heeft. In Nederland lijden ongeveer 340.000 mensen aan fibromyalgie, schat de beroepsvereniging F.E.S.

De klachten van mensen met fibromyalgie kunnen een grote invloed hebben op hun leven. Als de aandoening mensen beperkt in hun dagelijkse activiteiten, kunnen ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraken en sociale contacten verliezen. Dat kan leiden tot verdriet en gevoelens van eenzaamheid. Ook het leven van partners of gezinnen van mensen met fibromyalgie kan door de klachten veranderen.

Fibromyalgie, ook bekend als 'wekedelenreuma', wordt nu (nog) niet erkend als ziekte omdat er nog geen biomedische oorzaak bekend is. Maar dat maakt de aandoening niet minder ernstig, concludeert de Gezondheidsraad. Vanwege de ernst van de klachten en de gevolgen daarvan op de kwaliteit van leven ziet de raad fibromyalgie als een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden.

Verzekeringsartsen

Erkennen betekent dat de klachten en gevolgen van fibromyalgie serieus worden genomen. Zorgverleners en verzekeringsartsen moeten bij mensen die de aandoening hebben open en onbevooroordeeld vaststellen of zij kunnen werken.

Verzekeringsartsen gaan er in het algemeen, en dus ook bij fibromyalgie, vaak vanuit dat er een lichamelijke of psychische oorzaak moet zijn die maakt dat iemand niet meer kan werken. Terwijl dat volgens de richtlijnen niet nodig is.

Wanneer er geen duidelijke lichamelijke of psychische oorzaak is vast te stellen, kan in sommige gevallen worden aangenomen dat iemand door een voortdurend en logisch samenhangend geheel van stoornissen, beperkingen en handicaps (deels) niet kan werken. De focus moet bij de beoordeling van fybromyalgiepatiënten dus meer komen te liggen op het functioneren en de beperkingen en minder op de oorzaak daarvan.

Oorzaak

Het is niet helemaal duidelijk wat fibromyalgie veroorzaakt en welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de klachten. Wetenschappers gaan ervanuit dat er niet één oorzaak is, maar dat verschillende biologische, psychologische en sociale mechanismen hierbij een rol spelen. Er is geen behandeling of geneesmiddel voor fibromyalgie.