Unilever schrapt 7500 banen en zet ijsjes in de etalage

Levensmiddelenfabrikant Unilever schrapt wereldwijd zo'n 7500 banen als gevolg van een reorganisatie. Vorig jaar maakte het Britse bedrijf al bekend dat een flink aantal merken zal worden geschrapt. Momenteel werken er ongeveer 127.000 mensen bij Unilever.

Daarnaast zet Unilever de productie en verkoop van ijsjes los van de rest van het bedrijf. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor verkoop aan een ander bedrijf of een beursgang.

In een persverklaring stelt Unilever dat ijs niet langer past in strategie van het concern. Het bedrijf wil alleen nog maar inzetten op merken die "wereldwijd sterk en opschaalbaar" zijn. Levensmiddelen zouden hier niet meer in passen. Eerder deed Unilever al zijn theedivisie weg.

Met merken als Ola, Ben & Jerry's en Hertog is Unilever wereldwijd een belangrijke speler op de markt van ijsjes. Naast voedingsmiddelen produceert Unilever onder meer verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen.