Chinese webwinkels winnen door kortingen en acties razendsnel aan populariteit

Make-up, gadgets of kleding. Shoppen in China - via internet - wordt snel populairder. Afgelopen jaar hebben Nederlanders bijna 9 miljoen bestellingen geplaatst bij Chinese webshops, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Het komt neer op een stijging van 39 procent. Dat is opvallend, omdat Chinese webshops jarenlang minder in trek waren. Dat komt doordat kleinere bestellingen sinds 2021 duurder werden. Voor bestellingen onder de 22 euro moest sinds dat jaar ook btw worden betaald.

Voorheen was AliExpress de populairste webwinkel, nu zijn kledingwebwinkel Shein en online warenhuis Temu erbij gekomen. Die laatste gaf afgelopen jaar kortingen en soms gratis spullen weg om nieuwe klanten te trekken. Zo kon je punten voor spullen verdienen door filmpjes te kijken en games te spelen.

'Ongelooflijk tempo'

Inmiddels is China onder Nederlanders het meest populaire land om online over de grens te shoppen. Daarmee is China Duitsland voorbij.

Thuiswinkel.org maakt zich zorgen. "Dit soort partijen komt met een ongelooflijk tempo de markt op, zonder dat zij zich houden aan bepaalde wetten en regels", zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org in NRC. Ze hoopt dat onder meer Europese regelgeving ertoe gaat leiden dat bedrijven transparanter zijn over de herkomst van hun producten.