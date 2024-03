Wekdienst 19/3: 75ste editie Keukenhof • Ajax in kwartfinale Champions League

Wat heb je gemist?

Demissionair minister Yesilgöz werkt aan een plan om de verkoop van drugs via het sociale medium Telegram aan banden te leggen. Probleem is wel dat "Telegram weinig bereidheid tot medewerking toont in het kader van zelfregulering en opsporingsonderzoeken", zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. "De aanpak hiervan is complex en de totstandkoming van een goed en gedragen plan hierop vergt tijd."

De NOS meldde in januari dat er op Telegram vrijelijk softdrugs, harddrugs en zware medicijnen verkocht worden aan Nederlanders, zonder dat de politie daar effectief tegen kan optreden. Volgens de minister worden er momenteel verkennende gesprekken gevoerd met partijen als het OM en de politie om handhaving mogelijk maken.

Ander nieuws uit de nacht

2040 wordt belangrijk jaar voor het klimaat, meeste werk moet dan zijn gedaan: voor Nederland geldt dat de CO2-uitstoot in 2040 90 procent minder moet zijn. Eén van de grote uitdagingen daarbij is volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het verduurzamen van de intensieve landbouw.

Sociëteit Utrechts corps tot eind maart dicht vanwege 'grietenlijst': er circuleerde een lijst waarop corpsleden vrouwelijke studenten beoordeelden op uiterlijk en bedprestaties. De vereniging zegt dat er duidelijk meer maatregelen nodig zijn om dit soort acties te voorkomen.

Toch geen voorrang op TU Delft voor vrouwelijke ruimtevaartstudenten: de universiteit wilde komend studiejaar een voorkeursbeleid toepassen en 30 procent van de studieplekken voor vrouwen reserveren, maar volgens de Onderwijsinspectie is dat in strijd met de wet.

En dan nog even dit

Ruim een derde van de Nederlanders met een Aziatische achtergrond heeft het afgelopen jaar last gehad van discriminatie, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook in Chinatown in Den Haag hebben buurtbewoners hier ervaring mee.