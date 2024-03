Ook dit jaar weer forse looneisen op de cao-onderhandelingstafels

Ook in 2024 worden er forse looneisen op tafel gelegd in de cao-onderhandelingen. Het leek er aanvankelijk op dat de looneisen dit jaar wat lager zouden uitvallen dan in de afgelopen twee jaren, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Vandaag starten de cao-onderhandelingen voor de schoonmaakbedrijven. In de lopende schoonmaak-cao was al een looneis van 19 procent ingewilligd, maar de CNV-vakbond gaat dit keer voor 14 procent, verdeeld over twee jaar.

De druk van hoge looneisen houdt dus aan. De FNV kondigde vorig jaar al aan dit jaar te mikken op een loonsverhoging van 5 tot 14 procent. Recent afgesloten cao's weerspiegelen dit beeld. Bij AkzoNobel is 10 procent loonsverhoging afgesproken en in de timmerindustrie 9,5 procent. Bedenk dat in oude tijden bij een veel lagere inflatie de loonsverhoging bij dit soort bedrijven meestal tussen de 1 en 3 procent lag.

Dalende trend

Volgens werkgeversvereniging AWVN (ruim 750 aangesloten ondernemingen en bedrijfstakken en betrokken bij meer dan de helft van alle cao's) liggen de contractloonafspraken in de eerste maanden van 2024 op 6,3 procent op jaarbasis. Het gaat hierbij om de gemiddelde uitkomst van opgeteld 155 nieuwe cao-akkoorden in uiteenlopende bedrijven en sectoren. Deze cao's gelden voor ruim 1,5 miljoen werknemers.