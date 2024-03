Eindexamen Wijnaldum bij Oranje begint met 'ik' als verboden woord

Een examen wil de bondscoach het niet noemen, maar dat is deze interlandperiode wel degelijk voor Wijnaldum. Speeltijd gaat hij krijgen. Vrijdag tegen Schotland, dinsdag tegen Duitsland of misschien wel in beide oefenduels.

Voetballen zal hij niet verleerd zijn, maar kan hij conditioneel nog de aanjager zijn die hij was? Volgens Koeman liggen de fysieke data van Wijnaldum dicht bij de puike cijfers die hij voorheen had. "Dat is belangrijke info, al is wat mijn oog noteert nog belangrijker", aldus Koeman.

Mist bijna geen minuut

Bij Al-Ettifaq, de nummer zes van de Saudische competitie, miste Wijnaldum pas zeven minuten. De teller staat op 1.883 minuten, verdeeld over 21 duels, waarin hij goed was voor 7 goals en 3 assists.

Daarmee heeft Wijnaldum nu al veel meer minuten gemaakt dan vorig jaar bij AS Roma (1.092) en bijna net zoveel als het gehele seizoen daarvoor bij PSG (1.993). Maar in zijn laatste topjaar bij Liverpool speelde Wijnaldum bijna 4.000 minuten.