Minister Yesilgöz werkt aan plan tegen drugsverkoop via Telegram

Demissionair minister Yesilgöz werkt aan een plan om de verkoop van drugs via het sociale medium Telegram aan banden te leggen, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. De NOS meldde in januari dat er op Telegram vrijelijk softdrugs, harddrugs en zware medicijnen verkocht worden aan Nederlanders, zonder dat de politie daar effectief tegen kan optreden.

CDA-Kamerlid Krul wilde als gevolg van die publicatie weten of het kabinet van plan is om op te treden tegen deze drugshandel. Dat plan is er, schrijft demissionair minister Yesilgöz. "Momenteel worden samen met betrokken partijen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en politie, verkennende gesprekken gevoerd met als doel het opstellen van een plan van aanpak voor handhaving op de online verkoop van verboden middelen."

Ze waarschuwt wel dat dat plan er niet van de een op de andere dag zal zijn. "De aanpak hiervan is complex en de totstandkoming van een goed en gedragen plan hierop vergt tijd."

'Weinig bereidheid tot medewerking'

Het probleem met Telegram, zo schrijft Yesilgöz, is dat "Telegram weinig bereidheid tot medewerking toont in het kader van zelfregulering en opsporingsonderzoeken. Het is moeilijk om met Telegram in contact te komen en afspraken te maken."

Handelaars die verkopen via Telegram aanpakken via het Nederlandse strafrecht is lastig, schrijft Yesilgöz, omdat Telegram een wereldwijd sociaal netwerk is met miljoenen gebruikers. De minister ziet meer heil in het Telegram houden aan de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit Europese wetgeving voor sociale media, zoals de Digital Services Act die sinds vorige maand van kracht is.

In het geval van Telegram "lijkt in een adequaat moderatiebeleid voor openbare groepen de grootste winst te behalen", zo schrijft ze. Oftewel: Telegram moet ervoor zorgen dat de beheerders van openbare groepen illegale inhoud verwijderen.

