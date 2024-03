Eerste rechtszaak over reeks aanslagen tegen loodgieter uit Vlaardingen

Meer dan tien keer was een Vlaardingse loodgieter doelwit van aanslagen. Vandaag staat voor het eerst iemand voor de rechter die verantwoordelijk wordt gehouden voor een ontploffing op het adres van de ondernemer.

De 26-jarige Rotterdammer zou in december een explosief hebben laten afgaan bij het huis van de loodgieter. De ontploffing viel middenin een lange reeks aanslagen.

De teller staat inmiddels op elf. Op enkele mislukte pogingen na ontploften steeds zware vuurwerkbommen. Gewonden vielen er niet, wel was er geregeld veel schade. "We tasten nog steeds in het duister over de oorzaak van het probleem", schreef burgemeester Bert Wijbenga na het laatste incident, afgelopen maand.

Ongerustheid

De aanslagenreeks begon april vorig jaar. Eerst werd een van de bedrijfsauto's van de loodgieter opgeblazen, die thuis voor de deur stond. Een paar dagen later volgde een tweede auto die voor zijn bedrijf geparkeerd was.

Daarna bleef het een tijdje stil, tot in december het geweld in alle hevigheid losbarstte. Zowel het privéadres van de loodgieter als zijn bedrijfslocaties werden meerdere keren doelwit. Ook de woning van zijn moeder bleef niet gespaard.

De incidenten leidden tot ongerustheid, zowel in de buurt waar de loodgieter woont als waar zijn bedrijf is gevestigd. Veel omwonenden voelden zich niet langer veilig.

Aanhoudingen

De burgemeester van Vlaardingen sloot alle panden van de loodgieter, in de hoop nieuwe explosies te voorkomen. Ook kwam er cameratoezicht, extra surveillance en zelfs een permanente beveiliger bij zijn woonadres.

De maatregelen konden nieuw geweld niet voorkomen. In de eerste nacht dat de woning van de loodgieter op slot was, werd er alweer een explosief voor de deur gelegd. Een paar dagen later was het wéér raak: toen ontplofte er voor de zoveelste keer een vuurwerkbom.

Wel lukte het dankzij het cameratoezicht voor het eerst om een verdachte op te pakken. Het is de man die vandaag terecht staat op verdenking van aanslag nummer zes. Hij werd kort na de explosie aangehouden in een auto in Rotterdam-Zuid. Een paar dagen later volgt de nog de arrestatie van een 17-jarige medeverdachte.

Niet voorbij

Maar de explosiegolf bleek daarmee nog lang niet voorbij. Nieuwe aanslagen en nieuwe arrestaties volgden elkaar de afgelopen maanden op.

De loodgieter vertelde eerder aan het AD dat hij geen idee heeft wie het op hem gemunt heeft. De Telegraaf schreef dat de aanslagen te maken zouden hebben met een conflict tussen enkele bekende criminelen uit de regio, maar bevestiging daarvan is er niet.

Spandoek

Tot nu toe heeft de politie zes verdachten opgepakt, allemaal vermoedelijke uitvoerders. Een van hen viel op omdat hij in de straat van de loodgieter op de achterbank van een auto zat. Toen de politie hem wilde controleren, deed hij alsof hij sliep. Onder de bijrijdersstoel lag een mortierbom.

Begin januari was er nog aanzienlijke schade bij een ontploffing. Een dag later hield de politie een verdachte aan. Explosieven had hij niet bij zich, wel een bivakmuts, handschoenen, tape en opvallend genoeg ook een spandoek. Wat daar op stond, is niet bekend.

De laatste ontploffing dateert van 17 februari. Een nieuwe poging een paar dagen later mislukte, toen de politie een verdachte oppakte die op de vlucht sloeg. Hij had een tas met een explosief bij zich. De komende tijd moeten ook deze verdachten voor de rechter verschijnen.

Zorgen blijven

Omwonenden zeggen tegen de NOS dat ze zich nog altijd grote zorgen maken over hun veiligheid, zeker nu sinds gisteren de particuliere beveiliging weer is afgeschaald.

"Je moet op een gegeven moment weer terug naar normaal", reageert burgemeester Wijbenga. "Het is daarom nodig om stapsgewijs maatregelen af te bouwen."

Het cameratoezicht en de extra politiesurveillance blijven nog wel van kracht. Ook mag de loodgieter zelf opnieuw zijn huis niet meer in. Daarnaast wordt er sinds een paar weken preventief gefouilleerd in de wijk.

Op andere plekken in Vlaardingen was het de afgelopen tijd ook onrustig. Zo waren er in januari drie keer explosies op een adres een paar kilometer verderop. Ook een portiekflat is de afgelopen weken meerdere keren aangevallen met brandbommen.

Volgens het Openbaar Ministerie lijken deze incidenten los te staan van de aanslagen op de adressen van de loodgieter.