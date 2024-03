Sociëteit Utrechts corps tot eind maart dicht vanwege 'grietenlijst'

De sociëteit van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) blijft dicht tot 31 maart, meldt de studentenvereniging op haar website. Het besluit is genomen nadat vorige week een door leden gemaakte 'grietenlijst' uitlekte, waarop dertig studentes van de vrouwelijke studentenvereniging U.V.S.V werden beoordeeld op hun uiterlijk en seksuele prestaties.

De vereniging schrijft dat er al stappen in de goede richting zijn gezet, maar zijn er "duidelijk meer maatregelen vereist om ervoor te zorgen dat dit soort acties en denkwijzen volledig verdwijnen van onze vereniging". Het is de bedoeling dat leden buiten de sociëteit bijeenkomen "om samen extra stappen in de goede richting te zetten", schrijft RTV Utrecht.

Draken

In de PowerPoint-presentatie die vorige week uitlekte zijn foto's, adressen en telefoonnummers te zien van de studentes. Veel van de foto's tonen de studentes in bikini of avondjurk, vergezeld van teksten als: "Wat ons betreft geilste van jaartje 23", "Heeft vrij lekker kontje" of "Pffffff erg dik". Ook werden ze ingedeeld in twee groepen: aantrekkelijke vrouwen en zogenoemde 'draken'.

Een onbekend aantal leden van USC is voor onbepaalde tijd geschorst. Ook het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar de kwestie. Verschillende ouders van de jonge vrouwen op de lijst zijn van plan om aangifte te doen. Volgens de advocate van de ouders willen de vrouwen dit niet zelf doen omdat ze niet met naam genoemd willen worden. Ook dienen de ouders een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).