Ajax-directeur Kroes: 'Volgend jaar waarschijnlijk nog niet meedoen om titel'

Volgens Kroes worden onder anderen Danny Blind, lid van de raad van commissarissen, en adviseur Louis van Gaal in het besluitvormingsproces meegenomen over de te vormen selectie.

"We zullen voor een betere balans in de selectie moeten zorgen. Daar gaan we het de komende periode met z'n allen over hebben. Het wordt een ingewikkeld traject, maar we gaan het wel met elkaar doen."

Kroes zegt met dat laatste iets waar de in Amsterdam ontslagen technisch directeur Sven Mislintat juist veel kritiek op kreeg. De Duitser handelde autonoom en werkte nauwelijks samen met de inmiddels vertrokken trainer Maurice Steijn.

Kapitaalvernietiging

Kroes kijkt daar anders tegenaan. "De trainer is een heel belangrijke sparringpartner. Want als je als technisch directeur bijvoorbeeld een speler van 15 miljoen haalt en die wordt niet door de trainer opgesteld, dan doe je aan kapitaalvernietiging."

De algemeen directeur vertelde in het interview niet in hoeverre Ajax al bezig met een nieuwe hoofdcoach. John van 't Schip is tot het einde van dit seizoen de hoofdcoach, daarna is het de bedoeling dat hij een functie binnen het technisch management krijgt bij Ajax.