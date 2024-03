Toch geen voorrang op TU Delft voor vrouwelijke ruimtevaartstudenten

De TU Delft mag vrouwen die Lucht- en Ruimtevaarttechniek willen gaan studeren niet voortrekken. De Onderwijsinspectie heeft de universiteit teruggefloten. Volgens de inspectie is het plan in strijd met de wet. Op de site van de universiteit is dan ook te lezen dat het beleid daarom "momenteel" niet wordt ingevoerd.

De universiteit liet in januari weten voor komend studiejaar een voorkeursbeleid toe te willen passen. Bij wijze van pilot zou 30 procent van de studieplekken voor de bachelorfase worden gereserveerd voor vrouwen.

Nu is 20 procent op de opleiding vrouw. Dat percentage groeit volgens de universiteit al jaren niet echt meer.

De pogingen om meer vrouwen zich aan te laten melden voor de opleiding wierpen geen vruchten af. "We hebben met gerichte voorlichtingscampagnes gewerkt, zoals het inzetten van rolmodellen, maar dat had maar beperkt effect", zegt opleidingsdirecteur Joris Melkert tegen de Volkskrant. "Een quotum zagen we als laatste mogelijkheid."

'Gelijke kansen'

De TU Delft legt zich er niet bij neer. "We blijven ons volledig inzetten voor een meer inclusieve en diverse leeromgeving voor onze studenten", schrijft de TU Delft, "en we zullen binnenkort contact opnemen met het ministerie om te bespreken hoe we verder kunnen gaan met maatregelen voor gelijke kansen in het hoger onderwijs."

Tegen het ANP zegt de Onderwijsinspectie te snappen dat er behoefte is aan meer vrouwelijke studenten bij technische opleidingen, "maar de wet staat het voortrekken op basis van iemands geslacht op dit moment niet toe".

Voor studenten die in september willen beginnen aan de opleiding, geldt weer een reguliere selectie op basis van ranking, meldt de TU Delft. Ieder jaar zijn er bijna 3000 aanmeldingen voor de bacheloropleiding. In totaal zijn er 440 plekken te vergeven. De aankomende studenten horen 15 april of ze in september mogen starten.