Israël bespreekt aanvalsplan Rafah met VS, delegatie reist naar Washington

Correspondent Rudy Bouma:

"Biden noemde een Israëlische aanval op Rafah in een tv-interview vorig weekend al een 'rode lijn' en heeft zijn zorgen nu dus ook direct tegen Netanyahu uitgesproken.

De relatie tussen die twee staat onder spanning omdat de Israëlische premier zich tot nu toe weinig van Bidens waarschuwingen aantrekt. Als Netanyahu de oproep van Biden opnieuw negeert, kan de VS Israël onder druk zetten door voorwaarden te stellen aan Amerikaanse wapenleveranties. Dat is niet ongebruikelijk, maar Israël heeft tot nu toe vrij spel met de miljarden aan wapens uit de VS.

Dat is vooral tegen het zere been van Amerikaanse moslims, die Biden een te zachte aanpak van Netanyahu verwijten. In Michigan, de staat met de grootste Arabische gemeenschap, stemden meer dan 100.000 Democratische kiezers om deze reden al blanco bij de voorverkiezingen. Dat kan in november enorme electorale gevolgen hebben voor Biden, want hij won de swing state maar nipt in 2020. Als dit deel van zijn achterban in november thuisblijft, wordt die cruciale staat mogelijk gewonnen door Donald Trump. Die staat in Michigan nu voor in de peilingen."