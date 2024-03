Eerste dartstitel voor Van Barneveld in ruim drie jaar

Raymond van Barneveld heeft maandag zijn eerste dartstitel in ruim drie jaar tijd veroverd. De Haagse routinier schreef het vijfde toernooi in het Player Championship op zijn naam.

In de finale van het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim versloeg de nummer dertig van de wereld overtuigend Stephen Bunting, die als nummer zestien op de wereldranglijst staat genoteerd (8-1).

Dit is Barney's eerste toernooizege sinds eind februari 2021, toen hij een toernooi in Bolton won. De 56-jarige darter mag met de nieuwe overwinning zo'n 15.000 pond (zo'n 17.500 euro) aan prijzengeld op zijn bankrekening bijschrijven.

In de aanloop naar de finale versloeg Van Barneveld oud-wereldkampioenen Gary Anderson (7-6) en Michael Smith (6-3). Ook landgenoot Jermaine Wattimena (6-3) werd geklopt.

Van Gerwen wint weer eens

Michael van Gerwen deed ook mee aan het toernooi in Hildesheim, waar hij in de achtste finales werd uitgeschakeld door tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Ondanks zijn uitschakeling maakte Mighty Mike in Duitsland wel een einde aan een lange reeks nederlagen die hij leed in de Premier League Darts.

Dinsdag staat het zesde toernooi in de Players Championship op het programma, opnieuw in Hildesheim. In totaal staan er dertig toernooien op de kalender van de Players Championships.