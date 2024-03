'Familieclub' sc Heerenveen baalt van geweld in stadion waarbij kind gewond raakte

Volgens de regionale omroep ging het mis in het vak naast het uitvak. Een groep van zo'n twintig Feyenoord-supporters zat tussen de Heerenveen-aanhang. Toen de 2-3 in de eindfase viel, ging het mis tussen de twee groepen.

Twee arrestaties

Stewards konden een grote escalatie voorkomen. "Het is niet tot een echte confrontatie gekomen, maar er zijn wel zaken gebeurd die we gewoon niet willen", zegt De Haan. "Alles wordt nu onderzocht, geëvalueerd, en daar zullen we op wachten om te kijken hoe we dat in de toekomst gaan voorkomen."

Burgemeester Fokkens hoopt aan de hand van beelden daders te identificeren. "Tegen die mensen zullen we maatregelen gaan treffen."

De politie heeft na de wedstrijd twee mensen aangehouden in de buurt van het stadion, één vanwege het mishandelen van een omstander, een ander voor het gooien van een steen richting de politie en het bezit van vuurwerk.

Heerenveen wil in de toekomst niet gaan voetballen zonder uitsupporters: "We willen een gastvrije club zijn en blijven", zegt De Haan. "Spelen zonder supporters maakt het wel erg saai", vult Fokkens aan.