Celstraffen geëist tegen klusjesmannen die drugsgeld wegsluisden

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot negen jaar in een rechtszaak over het wegsluizen van een half miljard euro aan drugsgeld. In de rechtbank in Den Bosch staan acht verdachten terecht. Ze maakten volgens het OM deel uit van een koeriersnetwerk. De groep zou zijn aangestuurd zijn door een Griek die al eerder is aangehouden op verdenking van witwassen.

Onderzoek vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB), met behulp van de Amerikaanse FBI, bracht de zaak aan het rollen. De groep hield zich tussen juni 2020 en maart 2021 dagelijks bezig met het ophalen, tellen, herverdelen en wegbrengen van grote hoeveelheden contant geld.

In totaal is er in 8 maanden ruim 240 miljoen euro '' opgehaald' en ruim 240 miljoen euro 'weggebracht. Geld wegsluizen is een belangrijk onderdeel van de internationale drugshandel. Omdat het gaat om het witwassen van vele miljoenen, verplaatsen ondergrondse bankiers het geld binnen een wereldwijd netwerk.

Klusjesmannen

In dit geval ging het om het verplaatsen door Haagse klusjesmannen. Onder meer glazenwassers, schilders en schoorsteenvegers met een eigen werkbusje vervoerden op die manier honderden miljoenen naar twee locaties waar het geld verdeeld werd, in Den Haag en Amsterdam.

Bij het oprollen van crytocommunicatieplatform EncroChat werd duidelijk dat het gaat om witwaspraktijken. Sommige verdachten gaven toe als geldkoerier te hebben gewerkt, maar ontkenden te weten dat het om misdaadgeld ging. Uit de chats blijkt dat dat niet waar is. De Griekse medeverdachte staat in een aparte zaak terecht.

Naast de celstraffen eist het OM geldboetes tussen 10.000 en 40.000 euro. De officier van justitie eist daarnaast dat de in beslag genomen geldbedragen en auto's worden afgepakt.