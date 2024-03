Wielerbond keurt 'spacehelm' van Visma-Lease a Bike definitief goed

De internationale wielerbond UCI heeft definitief groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Visma-Lease a Bike, zo meldt Sporza. De zogenaamde spacehelmen baarden behoorlijk wat opzien tijdens de individuele tijdritten in Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice.

Jonas Vingegaard, Dylan van Baarle, Robert Gesink en de andere renners van de Nederlandse ploeg reden als astronauten over de weg met de helmen die hen nog sneller zouden moeten laten fietsen.

Naast veel hilariteit op sociale media trok de helm ook de aandacht van de UCI, dat vooraf al toestemming had verleend. Na de koersen besloot de UCI nader onderzoek te doen. De conclusie daarvan is nu dat de helmen voldoen aan het UCI-reglement.

Toch is de wielerbond niet erg enthousiast over het nieuwe ontwerp. "In overeenstemming met de bestaande UCI-regels zien we geen directe overtreding door deze nieuwe helmen, maar we maken ons zorgen over de trend in tijdrithelmontwerp die zich meer richt op prestaties dan op de essentiële veiligheidsfuncties bij een valpartij," schreef de wielerbond twee weken geleden.

De 'spacehelmen' zijn in elk geval voor een jaar toegestaan.

Eerder had de UCI al de zogenaamde 'hoofdsokken', die wielrenners recent onder hun tijdrithelmen zijn gaan dragen, verboden. Dit wordt geschaard onder het gebruik van verboden 'niet-essentiële componenten die niet uitsluitend als kleding of voor veiligheidsdoeleinden dienen'.