Poetin staat stil bij annexatie van de Krim, en feliciteert zichzelf

De Russische president Poetin heeft zijn geregisseerde herverkiezing gevierd tijdens de herdenking van de annexatie van de Krim, hert Oekraïense schiereiland dat tien jaar geleden in een militaire operatie werd geannexeerd. "Alle eer aan Rusland", zei Poetin op het Rode Plein in Moskou.

Op 27 februari 2014 bezetten zwaarbewapende militairen in uniformen zonder herkenbare insignes het parlementsgebouw in de hoofdstad Simferopol. Een paar weken later werd de Krim door Rusland ingelijfd, nadat de deels Russisch sprekende bevolking zich in een schijnreferendum had uitgesproken voor aansluiting bij Rusland.

"Precies tien jaar geleden, hier op het Rode Plein, herinnerde ik mij dat de Krim een onzinkbaar vliegdekschip wordt genoemd. Dit bracht mij op de gedachte dat de Krim is teruggekeerd naar zijn thuishaven", zei Poetin in een korte toespraak .

Steun van 'andere presidentskandidaten'

De andere kandidaten van de onvrije verkiezingen, die zelf geen schijn van kans maakten, stonden loyaal naast Poetin op het podium. Met zijn nieuwe termijn van zes jaar wordt de 71-jarige Poetin de langst zittende Russische leider in meer dan 200 jaar.

"Nieuwe Rusland"

Tijdens de bijeenkomst op het Rode Plein riep Poetin de Donbas en andere bezette gebieden in Oekraïne uit tot het "Nieuwe Rusland". Hij zei dat er nieuwe spoorverbindingen worden aangelegd en dat de bezette regio's "de wens hebben uitgesproken om terug te keren naar hun oorspronkelijke familie".

De annexatie van de Krim en andere bezette gebieden in Oekraïne is internationaal niet erkend. De Oekraïense strijdkrachten nemen geregeld Russische doelen op de Krim onder vuur, met raketten en drones.