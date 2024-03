Koeman vindt steun Depay aan veroordeelde Promes 'niet handig'

Bondscoach Ronald Koeman begrijpt dat Memphis Depay via sociale media zijn steun aan de veroordeelde Quincy Promes heeft uitgesproken, maar "ik zou het zelf niet doen".

"Niet handig", zo omschrijft Koeman op de persconferentie de openlijke steun van Depay aan goede vriend Promes. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft contact met Depay hierover gezocht.

Aversie

Koeman lijkt van plan om Depay over dit onderwerp ook even onder vier ogen te willen spreken. "Je kan het soms voor jezelf wat makkelijker maker. Het roept altijd aversie en kritiek op. Als je dat kan weghouden, moet je dat weghouden. Ik snap wel dat het zijn vriend is, maar dit is een delicate kwestie."